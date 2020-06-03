КАД встал в огромную пробку в Санкт-Петербурге 3 июня 2020 года

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:02:21+03:00

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В Санкт-Петербург снова вернулись пробки. Так, утром в среду, 3 июня 2020 года, на Кольцевой автодороге образовался огромный затор длиной в 11,3 километров. Для этого времени суток за последнюю неделю пробка оказалась рекордной.

- В 11:39 часов зафиксирована самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса, - сообщили в сервисе «Яндекс».

На удивление почти в том же месте, на внутренне стороне КАД от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса образовалась пробка аж с часу ночи и продержалась еще до 6 часов утра. Здесь автомобилисты постояли в заторе длиной 6,5 километров.

Большую загруженность дороги зафиксировали сегодня на проспекте Маршала Жукова. В 11:20 часов утра пробка в этом месте из центра достигала 8 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU