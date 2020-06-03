2020-06-03T14:11:09+03:00
Общество

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил юбилей

Александр Беглов поздравил священнослужителя Русской православной церкви с 65-летием
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов поздравил митрополита Варсонофия с юбилеемАлександр Беглов поздравил митрополита Варсонофия с юбилеемФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В среду, 3 июня 2020 года, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отмечает юбилей – 65 лет. С праздником священнослужителя Русской православной церкви поздравил губернатор города Александр Беглов.

- Ваша жизнь – яркий пример преданного служения Русской Православной Церкви. Глубокая мудрость, душевная теплота и доброжелательность снискали Вам искреннее уважение и любовь жителей Санкт-Петербурга, – отметил градоначальник.

Варсонофий возглавляет Санкт-Петербургскую митрополию с марта 2014 года. По словам Беглова, именно благодаря трудам священнослужителя в городе значительно увеличилось количество православных приходов, отреставрированы десятки уникальных храмов-памятников, построены новые церкви, в духовных школах получило образование новое поколение священнослужителей, а сам город укрепил высокий статус синодальной столицы России.

Губернатор поблагодарил Владыку за сотрудничество в соблюдении ограничительных мер в условиях режима повышенной готовности. Также Беглов наградил его знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» и пожелал ему новых успехов в трудах на благо Церкви и Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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