Полицейские сняли «карлсона» с крыши Витебского вокзала

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:13:11+03:00

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Молодой житель Кингисеппа вообразил себя героем книги Астрид Линдгрен и решил немного пожить на крыше, как Карлсон. Но прыти руфера не оценили транспортные полицейские, которые не только сняли нарушителя порядка со здания Витебского вокзала, но и оформили на него протокол.

- Установлено, что во время прогулки со своими друзьями около железнодорожного вокзала мужчина похвастался, что сможет забраться на крышу исторического здания. В результате он проник на территорию вокзала и без страховки взобрался наверх, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

Уже в отделении оказалось, что молодому человеку не привыкать к высоте – он работает кровельщиком в одной из петербургских фирм. В «награду» за покорение Витебского вокзала руфер получил административный протокол по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Максимальное наказание – штраф до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU