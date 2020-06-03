2020-06-03T15:02:07+03:00
Происшествия

Контрабандистам, которые незаконно ввезли в Россию антиквариат, грозит уголовная статья

Нелегальный товар быстро расходился по частным коллекциям и магазинам старинных вещей
Алина ЧЕМЕРИС
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Культурные ценности были ввезены в Россию из Евросоюза. Фото: пресс-служба Северо-Западной оперативной таможниКультурные ценности были ввезены в Россию из Евросоюза. Фото: пресс-служба Северо-Западной оперативной таможни
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Культурные ценности на общую сумму более ста тысяч рублей попали в Россию незаконно с территории Евросоюза. В данный момент сотрудники Северо-Западной оперативной таможни ищут нарушителей. Возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки, проведённой таможенниками, было выявлено свыше трехсот предметов, задекларированных на номинального владельца за денежное вознаграждение. Среди них австрийская ваза, изготовленная в 1910 году, и скульптура «Санная тройка с двумя седоками» руки Евгения Напса, созданная в России в XIX веке.

Незаконный товар таможенники изъяли

Незаконный товар таможенники изъяли

- Незаконно ввезенные товары реализовывались в антикварных магазинах Санкт-Петербурга, а так же попадали напрямую в руки коллекционеров, - сообщает пресс-служба Северо-Западной оперативной таможни.

На данный момент большая часть культурных ценностей изъята, где находятся остальные, выясняется. Если контрабандист действовал один, ему грозит до 7 лет колонии, если с сообщниками – все они могут оказаться за решеткой на 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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