Новые школы откроются в Санкт-Петербурге к 1 сентября 2020 года
Будущий учебный год в Санкт-Петербурге планируют начать вовремя и полностью подготовлено. К 1 сентября 2020 года в городе откроются еще семь новых школ. В общей сложности они рассчитаны более, чем на 5,5 тысяч учеников. Об этом Смольный сообщил в среду, 3 июня.
- К 1 сентября 2020 года к вводу запланированы 5 общеобразовательных школ в Невском, Красносельском и Пушкинском районах в рамках Адресной инвестиционной программы на 2 784 мест, а также 2 школы в Приморском районе за счет внебюджетных средств на 2 750 мест, - рассказали в администрации города.
Всего к сентябрю в городе должны открыться 7 школ на 5534 мест. Ввод заведений находится на контроле губернатора Александра Беглова.
Также на Дальневосточном проспекте и Нерчинской улицах строятся школы на 825 мест каждая. Они завершены уже на 85 процентов.
Еще ведется реконструкция здания школы №414 в Красносельском районе. Работы готовы на 75 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU