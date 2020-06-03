2020-06-03T15:16:36+03:00
Общество

Новые школы откроются в Санкт-Петербурге к 1 сентября 2020 года

Семь учреждений рассчитаны на более чем на 5,5 тысячи учеников
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге готовятся к открытию 7 новых школВ Петербурге готовятся к открытию 7 новых школФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Будущий учебный год в Санкт-Петербурге планируют начать вовремя и полностью подготовлено. К 1 сентября 2020 года в городе откроются еще семь новых школ. В общей сложности они рассчитаны более, чем на 5,5 тысяч учеников. Об этом Смольный сообщил в среду, 3 июня.

- К 1 сентября 2020 года к вводу запланированы 5 общеобразовательных школ в Невском, Красносельском и Пушкинском районах в рамках Адресной инвестиционной программы на 2 784 мест, а также 2 школы в Приморском районе за счет внебюджетных средств на 2 750 мест, - рассказали в администрации города.

Всего к сентябрю в городе должны открыться 7 школ на 5534 мест. Ввод заведений находится на контроле губернатора Александра Беглова.

Также на Дальневосточном проспекте и Нерчинской улицах строятся школы на 825 мест каждая. Они завершены уже на 85 процентов.

Еще ведется реконструкция здания школы №414 в Красносельском районе. Работы готовы на 75 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прыткого котенка спасли из заточения на кладбище в Ленинградской области
Охранника, убившего мужчину и спрятавшего его труп в туалете Ладожского вокзала, ждет суд
Глава петербургского Комиета по соцполитике заболел коронавирусом
Индекс уровня режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года: Падение ниже 1 балла
Новые школы откроются в Санкт-Петербурге к 1 сентября 2020 года
Контрабандистам, которые незаконно ввезли в Россию антиквариат, грозит уголовная статья
ЗакС принял бюджет Санкт-Петербурга с выросшим до 111 миллиардов дефицитом
Полицейские сняли «карлсона» с крыши Витебского вокзала
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил юбилей
КАД встал в огромную пробку в Санкт-Петербурге 3 июня 2020 года
С 15 июня петербуржцы смогут улететь в отпуск на юг
Женщина отбилась от насильника на безлюдной улице на севере Санкт-Петербурга
Собранные для учебы компьютеры и планшеты оставят школьникам Ленобласти навсегда
Петербурженка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за то, что детей в самолете посадили отдельно от нее
Группа серийных налетчиков на круглосуточные магазины Санкт-Петербурга отправится под суд
Житель Тихвина руками благотворителей украл сумку с Московского вокзала
На трассе «Россия» ограничат движение в Ленинградской области на две недели с 15 июня
В Ленобласти пограничники за неделю поймали 150 нарушителей
Женщину изнасиловал пьяный троюродный брат, зашедший в гости в Санкт-Петербурге
С 3 июня в Санкт-Петербурге на линию выйдут дополнительные автобусы
Вор разобрал стену, чтобы залезть в квартиру на электронном замке в Санкт-Петербурге
Суд арестовал студента, который зарезал свою спящую мать
Экскаватор застрял под мостом на Ланском шоссе
Следственный комитет возбудил дело после пожара с 4 погибшими на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 июня 2020 года составило 54 человека
Умер заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков
Вирусолог объяснил, у кого вырабатывается больше антител к коронавирусу