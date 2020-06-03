2020-06-03T15:28:48+03:00
Общество

Индекс уровня режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года: Падение ниже 1 балла

Из-за хорошей погоды горожане вышли гулять под жарким солнцем
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцы установили очередной антирекорд по уровню самоизоляции 3 июняПетербуржцы установили очередной антирекорд по уровню самоизоляции 3 июняФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Третий месяц ограничений из-за коронавируса, лето и солнечная погода, все это стимулирует петербуржцев чаще выходить на улицу. Горожане установили очередной антирекорд – индекс уровня режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года в 15:00 часов упал ниже единицы и составил всего 0,9 балла.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15:01 составил 0,9 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

С каждым днем люди все меньше сидят дома. При этом петербуржцам отменили обязательное ношение масок на улице, индивидуальная защита нужна только в общественных местах типа магазинов и транспорта.

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 1,3 балла. В прошлый вторник местный индекс составлял 1,5 балла — за неделю индекс снизился на 0,2 балла. Вероятно, вскоре индекс уровня самоизоляции будет таким же, как и до коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прыткого котенка спасли из заточения на кладбище в Ленинградской области
Охранника, убившего мужчину и спрятавшего его труп в туалете Ладожского вокзала, ждет суд
Глава петербургского Комиета по соцполитике заболел коронавирусом
Индекс уровня режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года: Падение ниже 1 балла
Новые школы откроются в Санкт-Петербурге к 1 сентября 2020 года
Контрабандистам, которые незаконно ввезли в Россию антиквариат, грозит уголовная статья
ЗакС принял бюджет Санкт-Петербурга с выросшим до 111 миллиардов дефицитом
Полицейские сняли «карлсона» с крыши Витебского вокзала
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил юбилей
КАД встал в огромную пробку в Санкт-Петербурге 3 июня 2020 года
С 15 июня петербуржцы смогут улететь в отпуск на юг
Женщина отбилась от насильника на безлюдной улице на севере Санкт-Петербурга
Собранные для учебы компьютеры и планшеты оставят школьникам Ленобласти навсегда
Петербурженка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за то, что детей в самолете посадили отдельно от нее
Группа серийных налетчиков на круглосуточные магазины Санкт-Петербурга отправится под суд
Житель Тихвина руками благотворителей украл сумку с Московского вокзала
На трассе «Россия» ограничат движение в Ленинградской области на две недели с 15 июня
В Ленобласти пограничники за неделю поймали 150 нарушителей
Женщину изнасиловал пьяный троюродный брат, зашедший в гости в Санкт-Петербурге
С 3 июня в Санкт-Петербурге на линию выйдут дополнительные автобусы
Вор разобрал стену, чтобы залезть в квартиру на электронном замке в Санкт-Петербурге
Суд арестовал студента, который зарезал свою спящую мать
Экскаватор застрял под мостом на Ланском шоссе
Следственный комитет возбудил дело после пожара с 4 погибшими на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 июня 2020 года составило 54 человека
Умер заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков
Вирусолог объяснил, у кого вырабатывается больше антител к коронавирусу