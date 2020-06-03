Индекс уровня режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года: Падение ниже 1 балла

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:28:48+03:00

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Третий месяц ограничений из-за коронавируса, лето и солнечная погода, все это стимулирует петербуржцев чаще выходить на улицу. Горожане установили очередной антирекорд – индекс уровня режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года в 15:00 часов упал ниже единицы и составил всего 0,9 балла.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15:01 составил 0,9 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

С каждым днем люди все меньше сидят дома. При этом петербуржцам отменили обязательное ношение масок на улице, индивидуальная защита нужна только в общественных местах типа магазинов и транспорта.

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 1,3 балла. В прошлый вторник местный индекс составлял 1,5 балла — за неделю индекс снизился на 0,2 балла. Вероятно, вскоре индекс уровня самоизоляции будет таким же, как и до коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU