Глава петербургского Комиета по соцполитике заболел коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:55:36+03:00

Александр Ржаненков сам проверял людей на признаки ОРВИ и сам заболел коронавирусом. Фото: Комитет по соцполитике СПб / vk.com/kspgovspb

Изменить размер текста: A A

Председатель петербургского Комитета по социальной политике Александр Ржаненков попал в число несчастливчиков, заболевших кононавирусом. В том, что у него диагностировали новую инфекцию, чиновник сам признался журналистам.

- Температура была небольшая, сейчас чувствую себя терпимо и соблюдаю самоизоляцию в домашних условиях, поскольку это пока позволительно, - сообщил Ржаненков «Мойке 78».

Тест на коронавирус, по его словам, взяли в минувший четверг, а уже в пятницу диагноз подтвердился.

Сейчас Александр Николаевич находится в изоляции, как и положено пациентам с коронавирусной инфекцией. Его состояние нормальное. Хотя радостного, конечно мало. Впрочем, сам чиновник не унывает и уверен, что все будет хорошо: «Все это, конечно, непросто, но вместе мы прорвемся».

Напомним, что ранее коронавирусом переболел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU