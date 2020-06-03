Глава петербургского Комиета по соцполитике заболел коронавирусом
Председатель петербургского Комитета по социальной политике Александр Ржаненков попал в число несчастливчиков, заболевших кононавирусом. В том, что у него диагностировали новую инфекцию, чиновник сам признался журналистам.
- Температура была небольшая, сейчас чувствую себя терпимо и соблюдаю самоизоляцию в домашних условиях, поскольку это пока позволительно, - сообщил Ржаненков «Мойке 78».
Тест на коронавирус, по его словам, взяли в минувший четверг, а уже в пятницу диагноз подтвердился.
Сейчас Александр Николаевич находится в изоляции, как и положено пациентам с коронавирусной инфекцией. Его состояние нормальное. Хотя радостного, конечно мало. Впрочем, сам чиновник не унывает и уверен, что все будет хорошо: «Все это, конечно, непросто, но вместе мы прорвемся».
Напомним, что ранее коронавирусом переболел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
ИСТОЧНИК KP.RU