2020-06-03T16:19:12+03:00
Происшествия

Охранника, убившего мужчину и спрятавшего его труп в туалете Ладожского вокзала, ждет суд

Обвиняемый столкнулся с пьяным постояльцем хостела и превысил силу
Лилия КОЗЛОВА
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Охранник, забивший до смерти мужчину и спрятавший его труп в туалете Ладожского вокзала, отправился под судОхранник, забивший до смерти мужчину и спрятавший его труп в туалете Ладожского вокзала, отправился под судФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В среду, 3 июня 2020 года, следственный комитет Санкт-Петербурга передал в суд дело 50-летнего мужчины, работавшего охранником в частной организации. Он обвиняется в том, что избил постояльца хостела до смерти, а после спрятал его труп в туалете Ладожского вокзала.

- В конце октября 2019 года в общественном туалете вокзала был найден труп мужчины, экспертиза показала, что это была насильственная смерть несколькими днями ранее. Выяснилось, что он жил в хостеле, - рассказали в следственном комитете.

По камерам видеонаблюдения, а также разговорам со свидетелями полиция установила, что 50-летний сотрудник охранного предприятия по сигналу тревожной кнопки прибыл в хостел, где был пьяный мужчина. Постоялец отказался покидать помещение, начался конфликт.

На допросе после задержания охранник признался, что около двух раз ударил мужчину резиновой палкой по жизненно важным органам. Однако позже он стал отрицать это.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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