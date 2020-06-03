В выходные на кладбища пустят дополнительные автобусы

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:26:32+03:00

В выходные на петербургские кладбища пустят дополнительный транспорт. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном напоминают про обязательное использование масок и перчаток в транспорте

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В дни церковных праздников, Родительской субботы 6 июня и Святой Троицы 7-го, до петербургских кладбищ будут запущены дополнительные автобусы. А в Смольном напоминают, что при поездке транспорте всем пассажирам надо надевать средства защиты.

- По поручению губернатора в дни православных праздников на наиболее востребованные маршруты выйдет дополнительный общественный транспорт. При посадке в транспорт петербуржцев просят не забывать надевать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Усиление коснется маршрутов:

- к Южному кладбищу:

а) на маршрут № 90 «Демонстрационный проезд — Южное кладбище» дополнительно выйдут 45 автобусов;

б) в дополнение к маршруту № 195 «Счастливая улица — Южное кладбище» открывается автобусный маршрут № 195У от станции метро «Проспект Ветеранов» (18 автобусов);

- к Северному кладбищу:

а) на маршрут № 397 «Улица Жени Егоровой — поселок Парголово, СПК „Пригородный“» добавляются 5 автобусов;

б) на маршрут № 398 «Железнодорожная станция Парголово — Северное кладбище» добавляются 10 автобусов;

- к крематорию: на маршрут № 138 «Площадь Мужества — Крематорий» дополнительно направляются 10 автобусов.

Дополнительная техника выходит также на автобусные маршруты №№ 347 «г. Ломоносов, вокзал — кладбище „Илики“» и 382 «г. Пушкин, вокзал — Казанское кладбище».

ИСТОЧНИК KP.RU