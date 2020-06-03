В выходные на кладбища пустят дополнительные автобусы
В дни церковных праздников, Родительской субботы 6 июня и Святой Троицы 7-го, до петербургских кладбищ будут запущены дополнительные автобусы. А в Смольном напоминают, что при поездке транспорте всем пассажирам надо надевать средства защиты.
- По поручению губернатора в дни православных праздников на наиболее востребованные маршруты выйдет дополнительный общественный транспорт. При посадке в транспорт петербуржцев просят не забывать надевать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.
Усиление коснется маршрутов:
- к Южному кладбищу:
а) на маршрут № 90 «Демонстрационный проезд — Южное кладбище» дополнительно выйдут 45 автобусов;
б) в дополнение к маршруту № 195 «Счастливая улица — Южное кладбище» открывается автобусный маршрут № 195У от станции метро «Проспект Ветеранов» (18 автобусов);
- к Северному кладбищу:
а) на маршрут № 397 «Улица Жени Егоровой — поселок Парголово, СПК „Пригородный“» добавляются 5 автобусов;
б) на маршрут № 398 «Железнодорожная станция Парголово — Северное кладбище» добавляются 10 автобусов;
- к крематорию: на маршрут № 138 «Площадь Мужества — Крематорий» дополнительно направляются 10 автобусов.
Дополнительная техника выходит также на автобусные маршруты №№ 347 «г. Ломоносов, вокзал — кладбище „Илики“» и 382 «г. Пушкин, вокзал — Казанское кладбище».
ИСТОЧНИК KP.RU