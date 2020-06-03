Школьники Санкт-Петербурга получат бесплатные обеды и завтраки с 1 сентября 2020 года

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:31:11+03:00

Горячее питание будет у всех учеников с 1 по 4 классы все зависимости от места жительства и гражданства

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В школах Санкт-Петербурга с 1 сентября 2020 года еще больше учеников будут получать горячее бесплатное питание. Так, согласно изменениям в социальном кодексе, которые поддержали депутаты ЗакСа, бесплатные горячие завтраки будут получать ученики с 1-го по 4-й класс независимо от места жительства и гражданства.

- В рамках реализации законопроекта с начала учебного года дополнительно из средств бюджета Санкт-Петербурга в 2020-м потребуется 345 миллионов рублей, - пишут «Невские новости».

Некоторые категории учеников с 1-го по 11-й класс смогут получить на выбор бесплатное двухразовое горячее питание или комплексный обед. Среди них инвалиды, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, страдающие хроническими заболеваниями, дети-сироты и многие другие. Кроме того, такое же право могут получить некоторые категории учащиеся профессиональных образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU