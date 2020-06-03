2020-06-03T16:45:45+03:00
Общество

Сразу на семи трассах Ленинградской области начался ремонт в июне 2020 года

Дорожники заменяют верхний слой изношенного асфальта
Лилия КОЗЛОВА
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На семи трассах Ленобласти начался ремонтНа семи трассах Ленобласти начался ремонтФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Дополнительный ремонт начался на семи трассах Ленинградской области. Об этом администрация региона сообщила в среду, 3 июня 2020 года. Обновление ожидает дороги в Выборгском, Волосовском, Кировском, Киришском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах области.

- В Выборгском районе частично сделают ремонт на участке дороги Комсомольское — Приозерск около поселка Возрождение. В Волосовском районе намечено обновление 12 километров на дороге Волосово — Гомонтово — Копорье через Татьянино и Терпилицы до поворота на Поддубье, - рассказали в администрации.

В Ломоносовском районе техника выйдет на участок дороги Санкт-Петербург — Ручьи у поселка Лебяжье, а в Лужском на трассу Жельцы — Торковичи от поворота на Киевское шоссе до Малого Лужского каньона. В Тосненском районе деформации покрытия уберут на участке дороги ПавловоМгаЛуга от Надино до Шапок.

В Кировском районе дорожники делают участок дороги Санкт-Петербург — Кировск между Павлово-на-Неве и Кировском, а в Киришском районе — участок дороги Зуево — Новая Ладога от подъезда к Киришам вдоль берега реки Волхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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