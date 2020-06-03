2020-06-03T17:27:12+03:00
Общество

Градсовет отклонил проект реконструкции метро «Политехническая» из-за множества замечаний

Авторы эскиза предлагали перестроить вестибюль под торгово-офисный центр
Алина ЧЕМЕРИС
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Проект реконструкции метро "Политехническая" отправили на доработкуПроект реконструкции метро "Политехническая" отправили на доработкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Градостроительный совет Санкт-Петербурга отправил на доработку проект реконструкции станции метро «Политехническая». Предполагалось, что вестибюль будет перестроен под пятиэтажный торгово-офисный центр. При этом высота его должна быть ниже 25 метров. При создании фасада планировалось использовать светопрозрачные панели.

Однако, как сообщается в протоколе заседания Градсовета, к проекту были вопросы. Так, авторам эскиза рекомендовали сделать здание четырехэтажным. Да и идея создания механизированного паркинга тоже вызвала ряд нареканий.

- Авторам проекта было рекомендовано разработать совместно с Санкт-Петербургским Союзом архитекторов положение о проведении архитектурных конкурсов на архитектурно-планировочные предложения по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и пространств общественного назначения, - говорится в протоколе заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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