2020-06-03T18:10:14+03:00
Происшествия

Полиция допросила главу петербургского «Альянса учителей» Даниила Кена. Ему вменяют неуважение к суду

Сегодня в доме мужчины и его матери прошли обыски
Алина ЧЕМЕРИС
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Мужчине может грозить реальный срокМужчине может грозить реальный срокФото: Артем КИЛЬКИН
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Силовики явились с обыском в дом лидера петербургского «Альянса учителей» в среду, 3 июня. Об этом сообщил в своем аккаунте в Твиттер брат Даниила Кена.

- Опять дома обыск, подробностей пока не знаю. У Даниила и у мамы изъяты технические средства, - докладывает он подписчикам.

После обыска активиста повезли в полицейский участок на допрос. В результате стало известно, что мужчину подозревают в неуважении к суду. Еще в 2019 году Даниил Кен подавал документы на участие в выборах муниципальных депутатов, но его кандидатуру отклонили из-за постов в социальных сетях. И тогда, разобидевшись на судью Выборгского районного суда, которая и приняла такое решение, Кен назвал ее «путинской проституткой».

Теперь за столь "смелое" высказывание ему могут грозить штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы или даже арест на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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