На реставрацию Медного всадника в Санкт-Петербурге планируют потратить 45 миллионов рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:47:14+03:00

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В Северной столице ожидается реставрация одного из самых известных памятников – Медного всадника. На обновление статуи потребуется как минимум 45 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Музея городской скульптуры, сама фигура императора Петра Первого в порядке, обновить необходимо нижнюю конструкцию.

- В первую очередь нужно отреставрировать отмостку и сам постамент, они уже давно нуждаются в обновлении. Что касается скульптуры Петра I, то ее тоже приведем в порядок, то там ничего серьезного. Скульптура в полном порядке, - подчеркнули в пресс-службе музея.

Сметная документация уже разработана и ждет согласования с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Если все сложится благополучно, заявка на финансирование будет отправлена уже в июне. Музей также надеется и на помощь спонсоров.

Напомним, последний раз Медного всадника реставрировали в 1976 году.

ИСТОЧНИК KP.RU