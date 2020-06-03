2020-06-03T18:53:58+03:00
Общество

Глава Ленобласти рассказал, когда откроют границу с Финляндией

По мнению Александр Дрозденко, это произойдет до начала августа
Петр КИБЕР
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Финские визы еще могут понадобиться в этом году.Финские визы еще могут понадобиться в этом году.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Губернатор Ленинградской области ответил на один из самых животрепещущих вопросов для жителей региона и многих петербуржцев: когда откроют границу с Финляндией. Несмотря на обращение не совсем по адресу, Александр Дрозденко нашел, что сказать подписчикам своего Инстаграма.

- До начала августа, - пообещал глава 47 региона, однако отметил, что вопрос в общем-то не в его компетенции и пообещал запросить позицию Роспотребнадзора и российского МИДа по ситуации.

Если все получится, как предположил губернатор, то у тех россиян, кто имеет Шенген с действием до конца года, есть шанс его использовать. А вот какие будут действовать правила при пересечении границы, пока никто не знает. Возможно обойдется и без карантина (какой тогда смысл в поездке?).

- Если в стране пребывания не будет новых заболевших, то и карантин проходить не надо, - отметил Дрозденко.

Другими словами, открытию границ должно предшествовать окончание эпидемии в России.

А диалог с жителями Ленобласти ушел далеко за пределы Финляндии: «Точно не от меня зависит», - ответил губернатор на вопрос, можно ли в этом году будет поехать на остров Крит, но добавил, что Турция уже всех пускать начала.

Напомним, что глава петербургского Роспотребнадзора поставила под сомнение туристический сезон в городе в нынешнем году.

Глава Ленобласти пообещал открыть границу до августа. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Глава Ленобласти пообещал открыть границу до августа. Фото: instagram.com/drozdenko_au

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ИСТОЧНИК KP.RU

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