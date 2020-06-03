2020-06-03T19:13:03+03:00
Общество

Ресторан на Крестовском острове закрыли за массовую попойку во время карантина

Заведение не только готовило еду для посетителей, но и устроило знатную пирушку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Очередной ресторан в Санкт-Петербурге закрыли из-за работы во время запрета по коронавирусу.Очередной ресторан в Санкт-Петербурге закрыли из-за работы во время запрета по коронавирусу.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге временно закрыли очередное заведение, работавшее во время официальных запретов властей из-за угрозы распространения коронавируса. В этот раз досталось ресторану, расположенному на Южной дороге на Крестовском острове. Владельцы заведения надеялись, что их большую вечеринку с массой спиртного никто не заметит, но не вышло.

- В период с 22:00 5 мая по 00:30 6 мая 2020 года в ресторане оказывались услуги общественного питания. В частности, там осуществлялось массовое распитие спиртных напитков. Суд приостановил деятельность ресторана на 35 суток, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, немного ранее «Комсомолка» опубликовала карту Невского проспекта с учетом закрытых ресторанов и магазинов на главной «артерии» города. Все они прекратили работу из-за суровых условий существования время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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