Ресторан на Крестовском острове закрыли за массовую попойку во время карантина
В Санкт-Петербурге временно закрыли очередное заведение, работавшее во время официальных запретов властей из-за угрозы распространения коронавируса. В этот раз досталось ресторану, расположенному на Южной дороге на Крестовском острове. Владельцы заведения надеялись, что их большую вечеринку с массой спиртного никто не заметит, но не вышло.
- В период с 22:00 5 мая по 00:30 6 мая 2020 года в ресторане оказывались услуги общественного питания. В частности, там осуществлялось массовое распитие спиртных напитков. Суд приостановил деятельность ресторана на 35 суток, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Напомним, немного ранее «Комсомолка» опубликовала карту Невского проспекта с учетом закрытых ресторанов и магазинов на главной «артерии» города. Все они прекратили работу из-за суровых условий существования время пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU