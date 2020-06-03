Петербурженка умерла после пластической операции в нелегальной клинике

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

62-летняя петербурженка скончалась после пластической операции в нелегальной клинике. Трагедия уже стала уголовным делом. Как выяснили следователи, она легла на операционный стол 29 мая. Пенсионерка пришла в частную клинику, расположенную в Василеостровском районе. Дело в том, что медучреждение не имеет лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия». Более того, там даже не было необходимых условий и оснащения для проведения сложной операции.

- 31 мая 2020 года из-за ухудшения состояния здоровья женщину госпитализировали в государственное медицинское учреждение, где она скончалась на следующий день. По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома (с нарушением свертывания крови – Прим. ред.) на фоне кровопотери, - рассказывают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Расследование трагедии продолжается. Лицо, виновное в смерти пенсионерки, все еще устанавливается. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU