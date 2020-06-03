Часть автобусных маршрутов между Санкт-Петербургом и Ленобластью могут попасть под сокращение

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:56:57+03:00

Некоторые автобусы и маршрутки между Санкт-Петербургом и Ленобластью могут исчезнуть. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Автобусные маршруты, соединяющие Санкт-Петербург с Ленобластью, могут попасть под сокращение. С июня власти собираются рассмотреть целесообразность работы сразу 22 маршруток. Все потому, что часть этого транспорта не востребована и дублирует «социальные» автобусы.

- Планируются к закрытию и три «социальных» маршрута с незначительными пассажиропотоками – это автобусы с номерами 32, 64А, 103. Эксперты рабочей группы будут обсуждать, в том числе корректировку маршрутной сети, - отмечают в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В списке перечислены маршруты, которые вскоре могут исчезнуть. Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Однако шесть самых популярных маршрутов между городом и областью никуда не денутся. Это автобус №687 и маршрутки с номерами К-81, К-468, К-515, К-521, К-530, которые вскоре заработают по регулируемому тарифу.

Добавим, что два маршрута полностью вычеркнут из всех документов. Это «школьный» №99Шк, который не нужен после строительства школы в Буграх, а также №467 из-за ликвидации разворотного кольца на 54-м километре измененной трассы «Кола».

ИСТОЧНИК KP.RU