Комздрав Санкт-Петербурга официально объявил о выходе на плато по коронавирусу

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:20:30+03:00

Утверждение чиновников подтвердит или опровергнет статистика по заболеваемости и выздоровлению в следующие пару дней

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Власти Санкт-Петербурга официально объявили о выходе на плато по коронавирусу. Радостную новость сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Утверждение специалистов подтвердят либо опровергнут данные по заболеванию и выздоровлению от COVID-19 в следующие дни. Однако, судя по имеющейся статистике, ситуация с распространением опасной инфекции в Северной столице потихоньку стабилизировалась.

- Я, как и любой горожанин, ожидаю снижения роста заболеваемости каждый день. Сейчас уже вторую неделю мы находимся примерно на одном уровне по числу госпитализаций. Оценивая этот критерий, можно говорить, что мы вышли на то самое долгожданное плато, - сказал Дмитрий Лисовец в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса.

Чиновник добавил, что коечного фонда медикам хватает. Вторую неделю подряд в стационарах фиксируют пониженный поток пациентов. Примечательно, что роста госпитализаций в реанимации нет. Большинство пациентов, около 80%, болею легкой формой COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU