Хулигана, побившего контролера метро из-за отсутствия маски, отдали под суд
Следственный комитет завершил расследование дела петербургского хулигана, который из-за отсутствия маски побил контролера в метро. Поначалу мужчине удалось сбежать, но вечером его поймали. Правда, и тут он успел подраться с полицейскими.
- 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская», после замечания о нарушении карантинных мероприятий и предложения надеть защитную маску, обвиняемый ударил кулаком по лицу контролера метрополитена, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.
После активного сопротивления, полицейским удалось скрутить смутьяна и доставить его в отделение. Задержанным оказался 34-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков.
В отношении него было заведено уголовное производство сразу по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство». По ним петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы. Следствие завершено, дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU