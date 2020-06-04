Хулигана, побившего контролера метро из-за отсутствия маски, отдали под суд

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:34:20+03:00

Дело пассажира метро, побившего контролера, передадут в суд. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Мужчине грозит несколько лет тюрьмы по двум уголовным статьям

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет завершил расследование дела петербургского хулигана, который из-за отсутствия маски побил контролера в метро. Поначалу мужчине удалось сбежать, но вечером его поймали. Правда, и тут он успел подраться с полицейскими.

- 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская», после замечания о нарушении карантинных мероприятий и предложения надеть защитную маску, обвиняемый ударил кулаком по лицу контролера метрополитена, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

После активного сопротивления, полицейским удалось скрутить смутьяна и доставить его в отделение. Задержанным оказался 34-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков.

В отношении него было заведено уголовное производство сразу по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство». По ним петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы. Следствие завершено, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU