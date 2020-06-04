2020-06-04T12:47:39+03:00
Происшествия

Коллекция старинных монет и медалей исчезла из квартиры петербурженки

Женщина заметила пропажу после ухода установщиков окон
Лилия КОЗЛОВА
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У петербурженки украли из квартиры коллекцию старинных монет и медалейУ петербурженки украли из квартиры коллекцию старинных монет и медалейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает преступников, которые украли коллекцию старинных монет и медалей из квартиры местной жительницы. Женщина позвонила в полицию ночью в среду, 3 июня 2020 года, и рассказала о пропаже. Однако когда произошла кража, она уточнить не смогла.

- По словам 68-летней хозяйки квартиры в доме на улице Передовиков, расположенной на 2 этаже 12-этажки, кража произошла с трех часов дня 28 апреля до девяти вечера 26 мая 2020 года, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

У женщины пропал нумизматический альбом с монетами разных стран с 1960 по 2000 годы, историческими монетами с 1800 по 1945 годы. Также исчезли пять орденов и 21 медаль Великой Отечественной войны и 100 тысяч рублей.

Пропажу хозяйка обнаружила только после ухода неизвестных рабочих, которые устанавливали окна в ее квартире. Двери и окна не повреждены.

Сейчас полиция проводит расследование. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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