2020-06-04T13:07:48+03:00
Общество

Юсуповский дворец на Мойке закроют лесами

С июня здесь начинается реставрация
Петр КИБЕР
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Юсуповский дворец закроют лесами с июня. Фото: vk.com/yusupov_palaceЮсуповский дворец закроют лесами с июня. Фото: vk.com/yusupov_palace
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Флигель знаменитого Юсуповского дворца на Мойке начали закрывать строительными лесами. Разрешение на их установку дала Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга.

- ГАТИ выдала ордер на установку лесов для реставрации фасадов здания «Флигель № 1», входящего в состав Юсуповского Дворца, - сообщает пресс-служба инспекции.

Производство реставрационных работ по адресу: набережная реки Мойки, дом 94, литера А, разрешено с 3 июня 2020 года по 15 мая 2021 года.

Напомним, что Дворец Юсуповых входит в список объектов культурного наследия федерального значения и охраняется государством.

Кроме этого дворец известен и как место убийства Григория Распутина, произошедшее в 1916 году. Именно здесь собрались заговорщики, сюда был приглашен сам старец и отсюда вынесли его тело, чтобы скинуть в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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