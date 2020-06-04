«Водоканал» приготовился к борьбе с подтоплениями из-за дождя в Санкт-Петербурге

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:14:54+03:00

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В Санкт-Петербурге в четверг, 4 июня 2020 года, «Водоканал» будет бороться с подтоплениями. Из-за дождя, который льет в городе целый день, компания оперативно подготовила 42 бригады, которые смогут быстро выезжать в те места, где слишком сильно набирается вода. Однако отмечается, что планируемый объем осадков не должен вызвать неудобств для петербуржцев.

- При обнаружении скоплений воды просьба сообщать информацию на горячую линию по телефону 305-09-09, - отметили в «Водоканале».

В распоряжении персонала имеется водоотливная техника для того, чтобы оперативного достать различные предметы, которые могут мешать уходу воды, а также откачать дождевую воду в местах ее скопления после ливня.

Напомним, что минувшим летом Петербург страдал от частых подтоплений во время ливней. Больше всего затапливало Парашютную улицу, а также торговые центры, метро и магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU