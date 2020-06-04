Сроки сдачи новых станций петербургского метро могут сдвинуть из-за сокращения бюджета

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:39:36+03:00

В «Метрострое» опасаются, что работы на «оранжевой» и «коричневой» ветках могут пойти не по планам

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Сроки сдачи новых станций петербургского метрополитена опять могут сдвинуться. Пока работы на «оранжевой» и «коричневой» ветках идут по планам, но правки городского бюджета, принятые из-за коронавируса, могут выйти боком.

- Как отметили в «Метрострое», финансирование строительства метро сократилось. Пока даты сдачи объектов не переносились, но опасения есть, - пишет «Мойка 78».

В компании отметили, что надеются на очередные поправки в бюджет, которые будут осенью, чтобы получить дополнительные средства.

Речь идет в первую очередь про работы на «оранжевой ветке» - станции «Горный институт» и «Театральная». Их должны сдать в 2022 году. Пока строители надеются успеть в срок, однако «Театральная» будет сквозной – поезда останавливаться на ней не будут, а вестибюль станции откроют только в 2025 году.

«Коричневая» (Красносельско-Калининская) ветка в составе шести станций от «Обводного канала-2» до «Юго-Западной» должна быть построена до 2027 года, а первую ее часть – станции «Юго-Западная» и «Путиловская» откроют в 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU