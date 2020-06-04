Стихийная уличная торговля появилась у метро «Дыбенко» в Санкт-Петербурге

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:43:02+03:00

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В Невском районе Санкт-Петербурга образовалась стихийная уличная торговля. В четверг, 4 июня 2020 года, общественная организация города рассказала, что у станции метро «Дыбенко» появилось много торговых прилавков, на которых люди продают овощи, фрукты, одежду. Фотографии с места появились в социальной сети.

- У метро «Дыбенко», незаконная торговля выходит уже на новый уровень! С одной стороны она уже укоренилась, централизовалась и превратилась уже, уже в полномасштабный рынок! Раньше их хотя бы подразгонял дождь, но теперь проблему решили с помощью зонта, - рассказали активисты из «VinogradovLife & Незаконная торговля».

Местные жители жалуются на горы мусора вокруг / Фото: VinogradovLife & Незаконная торговля

Также местные рассказали, что вокруг метро появилось и много мусора. Коробки от товаров и ящики складируются горкой у стен метро.

- Уличные палатки, как ни крути, не являют собой закрытые помещения. И в них не было бы ничего дурного, если бы не мусор, оставляемый торговцами, - отметила одна петербурженка.

ИСТОЧНИК KP.RU