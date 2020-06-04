2020-06-04T14:29:22+03:00
Общество

Пробки сковали дороги Санкт-Петербурге в дождливый день 4 июня

Неожиданно плотное движение наблюдается на ряде магистралей города
Лилия КОЗЛОВА
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4 июня Петербург встал в пробках4 июня Петербург встал в пробкахФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Таких свободных дорог, как в начале введения режима самоизоляции, в Санкт-Петербурге уже нет. Утром и днем в дождливый четверг, 4 июня 2020 года, на многих улицах образовались пробки.

- Неожиданно плотное движение появилось в 10 утра на проспекте Славы - Народной улице. Загруженность магистрали к Московскому — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Спустя пару часов 8-балльная пробка встретила автомобилистов на проспекте Маршала Жукова по направлению из центра города.

Также утром постоял и КАД. Пробка 6,5 километров образовалась на внутреннем кольце от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса. Затор в 4.2 километров появился на Мурманском шоссе, 3 километра на Московском шоссе, 2,4 на Колтушском.

Неожиданно плотное движение сейчас, в 14 часов, на Витебском проспекте. Загруженность магистрали в центр — 7 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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