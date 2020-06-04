2020-06-04T14:29:26+03:00
Общество

Лампово, Жабино, Мины: Стало известно, где в Ленобласти нашли новые случаи коронавируса

Всего в список Роспотребнадзора вошли 24 населенных пункта
Петр КИБЕР
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Гатчинский район опять оказался в числе "лидеров" по зараженным коронавирусом.Гатчинский район опять оказался в числе "лидеров" по зараженным коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало список мест, где по состоянию на 4 июня были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Всего за минувшие сутки заболели еще 52 человека.

- По сведениям Оперативного штаба, общее число больных с диагнозом коронавирусная инфекция с начала пандемии составило 3034 человека. 1829 из них вылечились, а 15 – скончались, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Новые зараженные были найдены в 24 населенных пунктах региона:

- Пикалево (Бокситогорский район);

- Кикерено (Волосовский район);

- Волхов;

- Всеволожск, Павлово (Всеволожский район);

- Гатчина, Меньково, Сиверский, Вырица, Терволово, Жабино, Лампово, Новый Свет, Семрино, Мины (Гатчинский район);

- Кириши, Пчева (Киришский район);

- Важины (Подпорожский район);

- Сосново (Приозерский район);

- Сланцы;

- Тихвин;

- Тосно, Никольское, Любань (Тосненский район).

ИСТОЧНИК KP.RU

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