Лампово, Жабино, Мины: Стало известно, где в Ленобласти нашли новые случаи коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало список мест, где по состоянию на 4 июня были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Всего за минувшие сутки заболели еще 52 человека.
- По сведениям Оперативного штаба, общее число больных с диагнозом коронавирусная инфекция с начала пандемии составило 3034 человека. 1829 из них вылечились, а 15 – скончались, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Новые зараженные были найдены в 24 населенных пунктах региона:
- Пикалево (Бокситогорский район);
- Кикерено (Волосовский район);
- Волхов;
- Всеволожск, Павлово (Всеволожский район);
- Гатчина, Меньково, Сиверский, Вырица, Терволово, Жабино, Лампово, Новый Свет, Семрино, Мины (Гатчинский район);
- Кириши, Пчева (Киришский район);
- Важины (Подпорожский район);
- Сосново (Приозерский район);
- Сланцы;
- Тихвин;
- Тосно, Никольское, Любань (Тосненский район).
ИСТОЧНИК KP.RU