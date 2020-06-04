Полсотни подпольных баров и салонов красоты нашли в Санкт-Петербурге за неделю

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:48:02+03:00

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В Санкт-Петербурге прошел очередной рейд по поиску нарушителей режима самоизоляции в связи с коронавирусом. По данным на 4 июня 2020 года, за неделю в городе были проверены 80 кафе, ресторанов, магазинов одежды, парикмахерских и так далее. В итоге 48 из них оказались открыты и работали с клиентами "подпольно".

- Среди нарушителей магазины игрушек, одежды и постельного белья, канцтоваров, электроинструментов, два магазина цветов, расположенные на проспекте Ленина. Также работали магазины подарков, косметики, парфюмерии и бытовой химии на улице Лермонтова и многие другие, - рассказали в Смольном.

Помимо множества магазинов и салонов красоты, на любимых барных улицах Петербурга многие заведения также оказались открыты. Сотрудники комитета обнаружили, что работало кафе на Большой Конюшенной улице и три бара на Рубинштейна. На Невском проспекте все оказалось закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU