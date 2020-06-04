Из-за обрушения балконов на Кирочной на «Жилкомсервис №1» Центрального района завели дело

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:54:55+03:00

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«Жилкомсервис №1» Центрального района Санкт-Петербурга стал фигурантом административного дела. Причиной тому стали обвалившиеся балконы. Четыре конструкции разом обрушились с дома 20 по Кирочной улице 26 мая.

- По результатам проверки в отношении ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», - сообщает пресс-служба Инспекции.

Также жилищникам выдано предписание со сроком исполнения до 15 июня 2020 года. Им поручено следить за состоянием фасада дома и его элементов, укреплять шаткие конструкции и реагировать на жалобы жильцов.

С упавшими балконами этого сделано не было.

Напомним, что в результате ЧП никто не пострадал. Один, самый верхний балкон с шестого этажа был срезан при помощи спасателей, а остальные три остались висеть на арматуре. Сейчас решается вопрос об их демонтаже, а также восстановления вида исторического здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781381" frameborder="0"></iframe> На Кирочной улице срезают обвалившиеся балконы.Движение транспорта перекрытоАртем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU