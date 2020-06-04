2020-06-04T15:51:54+03:00
Общество

Александр Дрозденко побывал в ЖК «Новое Горелово» с рабочим визитом

Губернатор Ленобласти оценил ход строительства не только жилых домов, но и социальных объектов – детсада и школы
Степан СТЕПАНОВ
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Жилой комплекс расположен на южной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фото: novogorelovo.orgЖилой комплекс расположен на южной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фото: novogorelovo.org
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Жилой район «Новое Горелово» с рабочим визитом посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава 47-ого региона осмотрел как построенные жилые объекты, так и строящиеся здания социальной инфраструктуры. Так, до конца года «ЛенРусСтрой» здесь должен сдать и ввести в эксплуатацию школу на 550 мест.

Образовательное учреждение - с учебными помещениями, актовым залом, библиотекой с медиацентром, двумя спортивными залами, столовой и медпунктом - примет 22 класса начальной, средней и старшей школы. Стоимость строительства школы в «Новом Горелово» составляет 500 млн рублей, и софинансирует его, по программе «Стимул», администрация Ленобласти.

- В дальнейшем по «Стимулу» будет финансироваться строительство «Новом Горелово» детского сада на 280 мест и школы на 640 мест, - отметили в компании «ЛенРусСтрой». – Строительство этих объектов уже стартовало.

Кроме школы и детсада в ЖК появятся: пожарное депо на четыре автомобиля, поликлиника, спортивный центр. И это еще не все. В планах создать здесь полукилометровую аллею-променад и плей-хаб с аттракционами и игровыми зонами на площади 4 гектара. Строительство уже началось!

По плану стройка микрорайона «Новое Горелово» финиширует в 2025 году.

«ЛенРусСтрой» строит большой жилой район «Новое Горелово».

ИСТОЧНИК KP.RU

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