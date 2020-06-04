«Светофорный маньяк» попал в объектив камере в Ленинградской области
В Ленинградской области появился «светофорный маньяк», который без устали продолжает портить один из регулировщиков в поселке Петровское Ломоносовского района. Дорожный комитет региона в четверг, 4 июня 2020 года, рассказал, что для поимки хулигана пришлось установит камеру видеонаблюдения, в объектив которой вандал и попал.
- Светофорный пост не дает спокойно жить мужчине в серой куртке уже несколько месяцев. После неоднократного вскрытия шкафа с панелью управления светофором, дорожники повесили на него амбарный замок, а рядом установили камеру, чтобы вычислить неизвестного, - рассказали в комитете.
В итоге, утром, 4 июня, «маньяк» попал на камеру. Увидев замок, мужчина достал болгарку, разрезал его и оборвал все электрические кабели. Благо из-за сломанного светофора аварий в этом месте удалось избежать.
Теперь мужчину ищет полиция. Дорожный комитет намерен добиться возбуждения уголовного дела, так как своими действиями мужчина постоянно подвергал опасности сотни жизней водителей и пассажиров.
Мужчина разорвал провода от светофора в Ленинградской области.Видео: Дорожный комитет
ИСТОЧНИК KP.RU