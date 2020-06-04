«Светофорный маньяк» попал в объектив камере в Ленинградской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:50:25+03:00

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В Ленинградской области появился «светофорный маньяк», который без устали продолжает портить один из регулировщиков в поселке Петровское Ломоносовского района. Дорожный комитет региона в четверг, 4 июня 2020 года, рассказал, что для поимки хулигана пришлось установит камеру видеонаблюдения, в объектив которой вандал и попал.

- Светофорный пост не дает спокойно жить мужчине в серой куртке уже несколько месяцев. После неоднократного вскрытия шкафа с панелью управления светофором, дорожники повесили на него амбарный замок, а рядом установили камеру, чтобы вычислить неизвестного, - рассказали в комитете.

В итоге, утром, 4 июня, «маньяк» попал на камеру. Увидев замок, мужчина достал болгарку, разрезал его и оборвал все электрические кабели. Благо из-за сломанного светофора аварий в этом месте удалось избежать.

Теперь мужчину ищет полиция. Дорожный комитет намерен добиться возбуждения уголовного дела, так как своими действиями мужчина постоянно подвергал опасности сотни жизней водителей и пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/783123" frameborder="0"></iframe> Мужчина разорвал провода от светофора в Ленинградской области.Видео: Дорожный комитет

ИСТОЧНИК KP.RU