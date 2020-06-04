2020-06-04T16:16:50+03:00
Происшествия

Влюбленную в террориста петербурженку осудили за содействие организации

Женщина отправилась вместе с возлюбленным в Стамбул , откуда проводила на бой в Сирию
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженку осудили за помощь террористуПетербурженку осудили за помощь террористуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге осудили местную жительницу за содействие терроризму. Женщина была влюблена в человека, который решил отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне боевиков. Петербурженка сделала все, чтобы помочь ему. В четверг, 4 июня 2020 года, Западный окружной военный суд огласил ей приговор.

- Суд установил, что сожитель виновной решил вступить в запрещенную террористическую группировку, и обратился к возлюбленной за помощью, так как она знает иностранный язык и обладает финансами, - сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Отважная петербурженка согласилась. Купила билеты на самолет до Стамбула на двоих. В Турции она несколько месяцев содержала себя и сожителя, а также вела переговоры с террористами, которые готовили мужчину к незаконному пересечению границы с Сирией. В итоге женщина проводила любимого в путь. В САР мужчина присоединился к террористам и отправился воевать.

Так как петербурженка после задержания активно содействовала следствию и указывала на соучастников, суд смягчил ей наказание - 6 лет лишения свободы условно с ограничением свободы в 1 год и испытательным сроком в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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