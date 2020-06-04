В Санкт-Петербурге умерла врач Елизаветинской больницы

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:21:06+03:00

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Еще одно имя петербургского врача, умершего во время пандемии коронавируса, появилось на стене памяти медиков. 4 июня стало известно о смерти рентгенолога Елизаветинской больницы Ларисы Кирилловой.

- Еще одна тяжелая утрата. 3 июня на 56-м году жизни в больнице имени Боткина скончалась Лариса Кириллова, рентгенолаборант Елизаветинской больницы, - сообщается на странице медучреждения Вконтакте.

Коллеги отмечают, что Лариса Эльмаровна работала в Елизаветинской больнице с момента ее основания – почти 38 лет. В 1982 году, после окончания Ленинградского медицинского училища №7, она пришла сюда на должность медсестры. Со временем стала лаборантом отделения рентгенологии.

Все вспоминают ее как добрую, спокойную и очень внимательную женщину, которая также была профессионалом и любила свою работу.

Коллектив больницы выражает соболезнования родным и близким Ларисы Кирилловой.

Причины смерти медика не указываются.

Напомним, что это не первая смерть среди персонала клиники. 12 мая 2020 года скоропостижно скончалась врач-пульмонолог Лилия Уон.

ИСТОЧНИК KP.RU