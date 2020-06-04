Новый аэропорт «Петрозаводск» в Карелии начнет работать в июле 2020 года

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:59:07+03:00

Новый аэропорт в Карелии заработает в июле 2020 года / Фото: Артур Парфенчиков

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В Карелии завершилось строительство нового аэропорта «Петрозаводск», расположенного в 25 километрах от одноименного города. Глава республики Артур Парфенчиков в четверг, 4 июня 2020 года, на своей странице в социальной сети поделился фотографиями комплекса, а также рассказал, когда воздушная гавань начнет принимать пассажиров.

Все строительные работы полностью закончены / Фото: Артур Парфенчиков

- Вот, наконец, закончено строительство нового аэровокзала «Петрозаводск». Уже в июле новый комплекс примет первых пассажиров! Помимо рейсов в Москву, в планах этого лета – полюбившиеся жителям Карелии рейсы южных направлений: в Симферополь, Сочи и Анапу, а также полеты в Череповец, Архангельск, Калининград и Мурманск. Надеюсь, эпидемиологическая ситуация скоро позволит запустить и международный рейс в Хельсинки, - написал губернатор.

Аэропорт может принимать по 300 пассажиров в час / Фото: Артур Парфенчиков

Глава Карелии напомнил, что этот аэропорт - один из наиболее крупных объектов, возводимых по федеральной целевой программе к 100-летию республики. «Петрозаводск» готов принимать до 300 пассажиров в час и отвечать международным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU