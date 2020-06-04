Новый аэропорт «Петрозаводск» в Карелии начнет работать в июле 2020 года
В Карелии завершилось строительство нового аэропорта «Петрозаводск», расположенного в 25 километрах от одноименного города. Глава республики Артур Парфенчиков в четверг, 4 июня 2020 года, на своей странице в социальной сети поделился фотографиями комплекса, а также рассказал, когда воздушная гавань начнет принимать пассажиров.
Все строительные работы полностью закончены / Фото: Артур Парфенчиков
- Вот, наконец, закончено строительство нового аэровокзала «Петрозаводск». Уже в июле новый комплекс примет первых пассажиров! Помимо рейсов в Москву, в планах этого лета – полюбившиеся жителям Карелии рейсы южных направлений: в Симферополь, Сочи и Анапу, а также полеты в Череповец, Архангельск, Калининград и Мурманск. Надеюсь, эпидемиологическая ситуация скоро позволит запустить и международный рейс в Хельсинки, - написал губернатор.
Аэропорт может принимать по 300 пассажиров в час / Фото: Артур Парфенчиков
Глава Карелии напомнил, что этот аэропорт - один из наиболее крупных объектов, возводимых по федеральной целевой программе к 100-летию республики. «Петрозаводск» готов принимать до 300 пассажиров в час и отвечать международным требованиям.
ИСТОЧНИК KP.RU