В Ленобласти за взятку в 200 тысяч пойманы два гаишника, подбросившие водителю наркотики

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:18:34+03:00

Двух гаишников из Ленобласти поймали на вымогательстве взятки. Фото: Алексей ФОКИН

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Два областных гаишника попались в руки оперативников отдела собственной безопасности МВД на получении крупной взятки. Инспектора требовали от водителя 200 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности.

- По версии следствия, двое инспекторов, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановили автомобиль для проверки документов. В ходе личного досмотра водителя сотрудники ДПС, действуя по предварительному сговору, имитировали обнаружение у водителя неустановленного наркотического вещества, - сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Чтобы не пойти по статье, автомобилисту предложили заплатить кругленькую сумму. Он согласился, передал деньги, но сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

3 июня оба инспектора были задержаны. Следком уже завел дело за вымогательство взятки. Сейчас им избирают меру пресечения. Свою проверку начали и в МВД. Если все подтвердится, гаишников уволят и отдадут под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU