Из ямы в доме престарелых в Ленобласти спасли собаку

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:00:06+03:00

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Не было бы счастья, да несчастье помогло. Провалившийся в яму бездомный пес из Кингисеппа не только был спасен, но и обрел новых хозяев. Из беды его выручили сотрудники областного управления МЧС, а вызвали их на помощь работники дома-интерната для престарелых.

- Как оказалось, в нишу, образованную пандусами для маломобильных граждан, провалился бездомный пес. Самостоятельно выбраться оттуда не мог, и все, что ему оставалось – скулить и ждать помощи от двуногих, - сообщает пресс-служба управления МЧС по Ленинградской области.

Приехавшие на вызов спасатели легко перемахнули через заборчик и вызволили четвероногого беднягу из западни. Пса, за которого переживали все обитатели дома престарелых, обогрели и накормили. А вскоре в его жизни произошло еще одно важное событие - одна из сотрудниц дома-интерната приютила его у себя на даче.

ИСТОЧНИК KP.RU