2020-06-04T18:08:43+03:00
Общество

Единственный голос «против» оставил Карелию без электронного голосования по поправкам в Конституцию

После долгих споров заявку региона все же отклонили
Александра СУРИС
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Электронного голосования в Карелии не будет.Электронного голосования в Карелии не будет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Совсем чуть-чуть не хватило Карелии, чтобы стать пилотным регионом, где в конце июня пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию. После долгих споров и сомнений члены ЦИК все же отклонили заявку региона.

Напомним, Республику включили в заявку в последний момент.

- Сложно выступать в компании таких серьезных соискателей, - говорит замглавы Республики Карелия по внутренней политике Владимир Любарский. – У нас нет такой глубины проникновения «цифры» в жизнь региона. Анализ критериев, предъявляемых ЦИК показывает, что мы не являемся лидерами, но и не являемся отстающими. Но эта наша «середнячковость», на мой взгляд, и является плюсом. Если мы говорим об анализе развития нашей избирательной системы, нужно, чтобы там оказались не только монстры, но и представители среднего класса. Это очень важно.

Владимир Любарский подчеркнул, что у региона есть «моральное право просить оказать доверие». Выборы в регионе проходят «достойно, прозрачно, легитимно, без каких-либо потрясений, претензий со стороны общественности и ЦИК».

- У нас высокая степень доверия к избирательной системе в Республике, - добавил замглавы.

Увы, убедить членов ЦИК полностью не удалось, хотя прозрачность системы стала очень важным аргументом. В итоге из 13 членов ЦИК шестеро проголосовали за Республику, столько же - воздержались. Судьбу электронного голосования в Карелии решил единственный голос против.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Единственный голос «против» оставил Карелию без электронного голосования по поправкам в Конституцию
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