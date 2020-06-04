Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 4 июня 2020 года: За сутки выздоровели 77 человек

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:38:41+03:00

Выздоровевших за сутки в Ленобласти больше, чем заболевших. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам и собрала последние новости на 4 июня 2020 года

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За последние сутки в Ленобласти снова выявили с полсотни заболевших коронавирусом. В статистику попали еще 52 человека из 24 населенных пунктов. Но есть хорошая тенденция: выздоровевших за последние 24 часа больше, чем заболевших. По данным регионального Роспотребнадзора, выписали за сутки 77 человек. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 4 июня 2020 года видно, что много выздоровевших в Гатчинском районе – сразу 33 человека.

Еще 17 пациентов за минувшие сутки победили болезнь в Ломоносовском районе. Остальные равномерно распределились по разным районам. В общей сложности за период пандемии в Ленобласти нашли COVID-19 у 3034 человек, 1829 из них на сегодня вылечились, 15 – скончались.

Собрали данные о коронавирусе в Ленобласти по районам.Фото: Павел РОМАНОВ

К слову, лидирует Гатчинский район не только по выздоровевшим за сутки, но и по заболевшим. Там нашли еще 18 «положительных». А общее число инфицированных в районе близится к тысячи – всего 942 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU