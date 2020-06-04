2020-06-04T19:20:03+03:00
Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Санкт-Петербурге в июне

Эксперты составили топ-10 должностей с самой высокой зарплатой в Северной столице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Стало известно, кому в июне в Санкт-Петербурге предлагают самую большую зарплату.Стало известно, кому в июне в Санкт-Петербурге предлагают самую большую зарплату.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Аналитики составили рейтинг должностей в Санкт-Петербурге с самой высокой зарплатой, которую предлагают работодатели в наступившем июне 2020 года. Как и ожидалось, в мае новых вакансий открылось катастрофически мало из-за пандемии коронавируса – сразу на 52% меньше, чем за этот же месяц в минувшем году. В числе наименее пострадавших от ограничений по инфекции стали сферы госслужбы и добычи сырья.

Средняя зарплата, предлагаемая работодателями, в мае составляла 50 тысяч рублей. Тем не менее, в июне открылись вакансии, зарплата которых в разы выше.

- Победителем рейтинга стала должность руководителя предприятия в отрасли производства с зарплатой от 400 тысяч рублей на руки. На втором месте расположилась вакансия на стоматолога-хирурга (от 300 до 500 тысяч рублей на руки). Третье место – у операционного директора из сферы промышленности (от 300 тысяч рублей до вычета НДФЛ), - сообщают аналитики hh.ru.

Остальные же позиции топ-10 заняли должности из IT-индустрии, а также из сфер услуг для бизнеса и продаж. За них предлагают не менее 200 тысяч рублей.

Добавим, что тяжелее всего устроится на работу в Санкт-Петербурге сейчас студентам и специалистам-новичкам, поскольку на 1 вакансию претендуют сразу 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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