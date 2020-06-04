2020-06-04T19:43:03+03:00
Происшествия

Директора «Водоканала» в Ленобласти посадили под домашний арест за долг в 600 млн рублей

Марина Сайтонен, глава «Водоканала Кировского района», вину не признает
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Директора МУП "Водоканад Кировского района" попала под домашний арест по уголовному делу о превышении полномочий из-за долга в 600 млн рублей.Директора МУП "Водоканад Кировского района" попала под домашний арест по уголовному делу о превышении полномочий из-за долга в 600 млн рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Суд посадил под домашний арест начальницу «Водоканала Кировского района» в Ленобласти по уголовному делу о превышении полномочий после огромного долга предприятия. Денег «накапало» немало – больше 634 млн рублей. Следствие считает, что Марина Сайтонен была инициатором перехода местного «Водоканала» в государственную собственность. Для этого она заключала экономически невыгодные и необоснованные договоры с другими организациями.

Целью всего этого стало создание крупной задолженности по кредитам, чтобы признать районный «Водоканал» банкротом. О всех сделках в районной администрации даже не знали.

- В результате умышленных преступных действий подозреваемой с неустановленными лицами в течение года создана кредиторская задолженность МУП «Водоканал Кировского района» на сумму свыше 634 млн рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Сайтонен вину не признает, но просидит дома под арестом минимум по 2 августа 2020 года. Расследование продолжается. За хитрые сделки ей грозит реальный срок – от 3 до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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