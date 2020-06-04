2020-06-04T20:30:06+03:00
Происшествия

Охотников на «педофилов» осудили в Санкт-Петербурге

Группа мужчин вымогали деньги у любителей свиданий с несовершеннолетними мальчиками
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Охотников на любителей свиданий с маленькими мальчиками осудили в Санкт-Петербурге.Охотников на любителей свиданий с маленькими мальчиками осудили в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Трех охотников на «педофилов» наказали условными сроками в Санкт-Петербурге. Трое мужчин решили состряпать себе прибыльный бизнес, основанный на вымогательстве денег с любителей встречаться с несовершеннолетними мальчиками.

Соучастник компании организовывал гомосексуальное свидание, а затем уединенное рандеву прерывали три силача, врывавшихся в квартиру. Дело оставалось за малым – убедить жертву раскошелиться под угрозой выставить в СМИ его грязную тайную жизнь.

- В различных составах между собой фигуранты совершили 5 преступлений. Требовали суммы от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, мужчины забрали из рюкзака одного из потерпевших денежные средства в размере 872 тысяч рублей. Задержали соучастников еще 18 июня прошлого года. В период суда и предварительного следствия они были под стражей, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге каждому горе-охотнику досталось несколько лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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