2020-06-04T20:49:48+03:00
Киберспорт в России и мире

На стадионе «Зенита» теперь можно сыграть в виртуальный футбол

«Газпром Арена» появилась в видеоигре eFootball PES 2020 [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В футбольном симуляторе eFootball PES 2020 появилась «Газпром Арена».В футбольном симуляторе eFootball PES 2020 появилась «Газпром Арена».Фото: Артем КИЛЬКИН
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В видеоигре eFootball PES 2020 добавили «Газпром Арену». Стадион «Зенита» вышел вместе с официальным обновлением, посвященном Евро-2020, несмотря на то, что турнир перенесли на следующее лето. Напомним, именно «Газпром Арена» примет несколько матчей грядущего чемпионата.

- Виртуальная модель воссоздана художниками Konami (разработчиками видеоигры – Прим. ред.) с максимальной точностью. Домашний стадион «Зенита» и одна из арен Евро-2020 впервые появляется в футбольном симуляторе. Обновление уже доступно бесплатно для владельцев игры на платформах PlayStation 4, Xbox One и Steam, - передает пресс-служба «Зенита».

Добавим, что в игре также обещают виртуального Андрея Аршавина и фирменное празднование голов от Дзюбы. Возвращаясь в коронавирусную реальность, сейчас сине-бело-голубые готовятся к выездному матчу против ЦСКА, который состоится 20 июня.

"Газпром Арена" появилась в видеоигре eFootball PES 2020.Видео: vk.com/zenit

ИСТОЧНИК KP.RU

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