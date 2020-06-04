2020-06-04T21:29:21+03:00
Общество

22 млрд рублей общих долгов за коммуналку насчитали в Санкт-Петербурге

В список должников входят бизнесмены, жители города, а также региональные и федеральные структуры
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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21,7 млрд рублей всех долгов за коммунальные услуги насчитали в Санкт-Петербурге.21,7 млрд рублей всех долгов за коммунальные услуги насчитали в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В условиях коронавируса общий объем долгов всех потребителей коммунальных услуг в Санкт-Петербурге составил больше 21,7 млрд рублей. Эти цифры назвал губернатор Александр Беглов во время заседания с полпредом президента РФ в СЗФО. В списке должников все: бизнесмены, рядовые жители, а также региональные и федеральные структуры.

Кому точно удастся избежать задолженности, так это бюджетным учреждениям. Им оперативно выделили 16,4 млрд рублей.

- По данным на 1 мая 2020 года, просроченная задолженность городских и муниципальных учреждений составляла 254 млн рублей. Однако объем долгов по отношению к годовой сумме коммунальных расходов городских учреждений составляет всего 1,5%, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

В апреле собираемость платежей за коммуналку повысилась на 18%. При этом представителям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от ограничений по коронавирусу, предоставили отсрочку до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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