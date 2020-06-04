Разрушение культовых камней в Ленобласти стало уголовным делом

4 Июнь 2020 2020-06-04T23:03:35+03:00

Исторический памятник в деревне Ольховка уничтожили во время земляных и строительных работ

Изменить размер текста: A A

Разрушение двух объектов культурного наследия в Ленобласти, «Культового камня Ольховка – 24» и «Каменных куч Ольховка – 15», стало уголовным делом. Местные жители давно озабочены происходящим безобразием с древним комплексом чашечных камней и жалуются на владельца территории, который хочет организовать там застройку. Опасения неравнодушных людей подтвердили и в Следкоме.

Культовые камни еще помнят руки первобытных людей. Фото: vk.com/petrovskoe_city

- В период с 2018 года по май 2020 года в ходе производства земляных и строительных работ один из объектов культурного наследия полностью уничтожили, а другой повредили. Место происшествия осмотрено, запрошены правоустанавливающие документы, расследование продолжается, - отчитались о первых результатах проделанной работы в СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что комплекс археологических памятников располагается чуть южнее озера Суходольское. Там можно найти следы поселений, грунтовые могильники, каменные насыпи и жертвенные камни, существующие с железного века. Виновнику уничтожения памятника грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU