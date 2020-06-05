2020-06-05T00:27:37+03:00
Общество

Петербуржцы установили антирекорд по количеству свадеб в мае

Горожане стали в три раза реже оформлять брак, чем в прошлом году
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы в мае 2020 года установили антирекорд по регистрации браков.Петербуржцы в мае 2020 года установили антирекорд по регистрации браков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге ожидаемо зафиксировали резкий спад количества свадеб в мае. Всему виной пандемия коронавируса, из-за которой в Северной столице 2 апреля приостановили запись во все ЗАГСы. Однако некоторые пары не захотели переносить знаковое мероприятие и женились несмотря ни на что.

Итого в мае 2020 года петербуржцы в три раза реже вступали в официальный брак, чем в прошлом году – всего лишь 1066 свадеб против 3038. Такого низкого показателя не было последние 9 лет. Зато есть определенные успехи по маленькому проценту расторжения браков, но никто не гарантирует, что после отмены ограничений по коронавирусу не будет вспышки разводов.

- В мае 2020 года брак расторгли 239 петербуржцев. В мае 2019-го – 2234, - гласят данные комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга.

Ранее «Комсомолка» писала об аномальной смертности за май 2020 года в Северной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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