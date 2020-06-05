2020-06-05T01:27:32+03:00
Происшествия

Трое несовершеннолетних парней ограбили таксиста в Приморском районе

Молодежь стащила 1,5 тысячи рублей, скрылась, но спустя 10 минут попала в «сети» полиции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Приморском районе Санкт-Петербурга трое несовершеннолетних ограбили таксиста.В Приморском районе Санкт-Петербурга трое несовершеннолетних ограбили таксиста.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трех несовершеннолетних грабителей, ограбивших таксиста, задержали ночью в Приморском районе Санкт-Петербурга. Подростки воспользовались услугой перевозки, но решили оставить водителя ни с чем, пригрозив ему несколькими ножами. Им досталось всего лишь 1,5 тысячи рублей, после чего молодежь попыталась быстро улизнуть. Не вышло – через 10 минут все попали в поле зрения полиции.

- Патрульный наряд поймал трех подростков. Все нигде не работают и не учатся. У них изъяли 2 ножа и забрали смывы с рук. В отношении двоих возбуждены уголовные дела по статье за разбой. Их поместили в изолятор временного содержания, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Теперь товарищам грозит до 10 лет лишения свободы. Известно, что одного из них уже судили за кражу, но он отделался исправительными работами и испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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