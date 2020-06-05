Духота и дождь накроют Санкт-Петербург 5 июня
Летняя жара постепенно приходит в Санкт-Петербург. В пятницу, 5 июня 2020 года, ветер изменил свое направление с северного на южное, в связи с этим в городе значительно потеплеет. Однако насладиться знойным днем петербуржцам помешает дождь.
- В пятницу в Петербурге ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды».
Температура воздуха днем в Северной столице поднимется до плюс 20-22 градусов, из-за чего может образоваться духота.
Впереди выходные и погода будет только улучшаться. В субботу, 6 июня, в Петербурге также ожидаются кратковременные дожди и до плюс 23 градусов. В воскресенье, 7 июня, уже будет без осадков, с переменной облачностью и наступит 23-25 градусная жара.
ИСТОЧНИК KP.RU