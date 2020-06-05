Духота и дождь накроют Санкт-Петербург 5 июня

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:51:52+03:00

Дождь и плюс 22 ожидаются в Санкт-Петербурге в пятницу Фото: Олег ЗОЛОТО

К середине дня воздух в городе прогреется до плюс 22 градусов

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Летняя жара постепенно приходит в Санкт-Петербург. В пятницу, 5 июня 2020 года, ветер изменил свое направление с северного на южное, в связи с этим в городе значительно потеплеет. Однако насладиться знойным днем петербуржцам помешает дождь.

- В пятницу в Петербурге ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха днем в Северной столице поднимется до плюс 20-22 градусов, из-за чего может образоваться духота.

Впереди выходные и погода будет только улучшаться. В субботу, 6 июня, в Петербурге также ожидаются кратковременные дожди и до плюс 23 градусов. В воскресенье, 7 июня, уже будет без осадков, с переменной облачностью и наступит 23-25 градусная жара.

ИСТОЧНИК KP.RU