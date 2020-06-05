Сломанный светофор загорелся на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:05:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге сломанный светофор на пересечении проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта закончил свою жизнь огнем. Вечером в четверг, 4 июня 2020 года, автомобилисты встали в этом месте в жуткую пробку из-за сломанного регулировщика. Спустя пару часов светофор не выдержал и воспламенился.

- Я так понимаю, за ночь его не починят и завтра там будет такая же куча-мала, - посетовал автомобилист в социальной сети.

Ранее из-за сломанного светофора на перекрестке образовалась пробкаФото: СОЦСЕТИ

Так называемая «куча-мала» образовалась на перекрестке около восьми часов вечера. Потоки машин со всех направлений пытались проехать перекресток, однако из-за сломанного светофора водители не могли друг с другом договориться и наладить движение.

Очевидцы сообщают, что как только загорелся светофор, на место приехала пожарная машина и спасатели потушили огонь. Вероятно, именно поломка привела регулировщик к возгоранию. Точные причины уже установят специалисты.

Светофор загорелся на углу Гражданского и Непокоренных в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU