2020-06-05T08:05:54+03:00
Происшествия

Сломанный светофор загорелся на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге

Днем из-за поломки на дороге образовалась большая пробка [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Светофор загорелся на севере ПетербургаСветофор загорелся на севере ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге сломанный светофор на пересечении проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта закончил свою жизнь огнем. Вечером в четверг, 4 июня 2020 года, автомобилисты встали в этом месте в жуткую пробку из-за сломанного регулировщика. Спустя пару часов светофор не выдержал и воспламенился.

- Я так понимаю, за ночь его не починят и завтра там будет такая же куча-мала, - посетовал автомобилист в социальной сети.

Ранее из-за сломанного светофора на перекрестке образовалась пробка Фото: СОЦСЕТИ

Ранее из-за сломанного светофора на перекрестке образовалась пробкаФото: СОЦСЕТИ

Так называемая «куча-мала» образовалась на перекрестке около восьми часов вечера. Потоки машин со всех направлений пытались проехать перекресток, однако из-за сломанного светофора водители не могли друг с другом договориться и наладить движение.

Очевидцы сообщают, что как только загорелся светофор, на место приехала пожарная машина и спасатели потушили огонь. Вероятно, именно поломка привела регулировщик к возгоранию. Точные причины уже установят специалисты.

Светофор загорелся на углу Гражданского и Непокоренных в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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