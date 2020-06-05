Мошенник протер тряпкой вентиляционное отверстие в квартире петербургской пенсионерки за 7 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге 2 июня 2020 года полиция задержала молодого парня, который подозревается в мошенничестве. Правоохранители разыскивали его после того, как 87-летняя старушка пожаловалась на некачественные услуги ЖКХ – некий мужчина обещал ей прочистить вентиляцию, но вместо этого просто протер его влажной тряпкой за 7 тысяч рублей.
- 20 апреля в полицию Фрунзенского района обратилась 33-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестный обманул ее 87-летнюю бабушку. Некий парень, представившись сотрудником ЖКХ, пришел в квартиру старушки на Будапештской улице и предложил провести определенные работы якобы для улучшения работы вентиляционной трубы. За свои услуги он попросил 7 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
Старушка дала молодому человеку названную сумму. Тот достал тряпочку, намочил ее, протер вентиляционное отверстие и ушел. Пенсионерка сразу поняла, что свои деньги он явно не отработал и связалась с родственниками, которые довели дело до полиции.
2 июня подозреваемый был задержан. Им оказался 23-летний безработный парень. Теперь за его метод «уборки» возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU