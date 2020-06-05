2020-06-05T08:41:58+03:00
Происшествия

Военный снаряд нашла женщина на балконе съемной квартиры в Санкт-Петербурге

Минометная мина была спрятана в коробку из под обуви
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина нашла военный снаряд на балконе съемной квартиры в Санкт-Петербурге / Фото: РосгвардияЖенщина нашла военный снаряд на балконе съемной квартиры в Санкт-Петербурге / Фото: Росгвардия
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Неожиданную находку сделала женщина в съемной квартире в Санкт-Петербурге. На балконе в коробке она обнаружила спрятанный ржавый цилиндр. Присмотревшись, поняла, что это может быть какой-то снаряд и вызвала подмогу. В 11 часов утра в четверг, 4 июня 2020 года, наряд ОМОН отправился выяснять, что же это за находка.

- Женщина рассказала, что снимает квартиру в одном из домов по проспекту Королева в Приморском районе Петербурга. На балконе в коробке из под обуви она нашла подозрительный ржавый предмет, цилиндрической формы. Внешне он походил на снаряд, - рассказали в Росгвардии.

По указанному адресу незамедлительно прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН. Они осмотрели железный цилиндр и определили, что это пустой корпус от 82-миллиметровой минометной мины времен Великой Отечественной войны. Опасности он никакой не представлял, тем не менее взрывотехники его забрали и отправили на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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